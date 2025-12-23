کرمان در سالروز شهادت اسوه زهد و تقوا امام هادی اهلبیت حضرت امام علی نقی علیه‌السلام سوگوار و عزادار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، امام ابوالحسن علی النقی هادی (ع) ملقب به امام " هادی"، دهمین پیشوای شیعیان در نیمه ذیحجه سال ۲۱۲ هجری در اطراف مدینه در محلی به نام " صریا" متولد شد.

آن حضرت و فرزند گرامی ایشان امام حسن علیهما السلام به عسکریین شهرت یافتند، زیرا خلفای بنی عباس آنها را از سال ۲۳۳ به سامرا (عسکر) برده و تا آخر عمر پر برکتشان در آنجا، آنها را تحت نظر قرار دادند.

امام هادی علیه السلام به لقب‌های دیگری مانند: نقی، عالم، فقیه، امین و طیب شهرت داشت و کنیه مبارک ایشان ابوالحسن است.

پدر بزرگوارش امام جواد (ع) و مادرش بانوی گرامی سمانه است که بانویی با فضیلت و با تقوا بود. امام هادی (ع) در سن ۶ یا ۸ سالگی یعنی در سال ۲۲۰ هجری، پس از شهادت امام جواد (ع) به امامت رسید.

مدت ۳۳ ساله امامت امام هادی (ع) با خلفای معتصم، واثق، توکل، منتصر، مستعن و معتز معاصر بود.

زیارت جامعه‌ی کبیره که مضامین عالی دارد ؛ از زبان امام هادی (ع) و در پاسخ به خواسته‌ی یکی از ارادتمندان اهل بیت (ع) صادر شده است، به شیوه‌ی خطابی و گفتاری و درحقیقت بیانگر مقام والای امامت است که از طرف امام معصوم (ع) بیان شده است.