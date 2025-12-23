پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حدود یک هفته از شکستگی لوله آب شهری در یکی از محلههای سنندج میگذرد و با وجود هدررفت مداوم آب، هنوز اقدامی برای ترمیم آن گزارش نشده است. موضوعی که انتظار میرود شرکت آب و فاضلاب با رسیدگی سریعتر، مانع تداوم این وضعیت شود.
این در حالیاست که به گفته یک شهروندخبرنگار، شرکت آب و فاضلاب تاکنون هیچ اقدامی برای ترمیم این مشکل انجام نداده است.
جاری شدن آب در معابر، علاوه بر اتلاف گسترده منابع آبی، در فصل سرد سال موجب یخزدگی مسیرها و ایجاد اختلال و سختی در تردد ساکنان شده و خطر بروز حوادث را افزایش داده است.
این بیتفاوتی در حالی رخ داده که شرکت آب و فاضلاب همواره بر ضرورت بهینهسازی مصرف آب و صرفهجویی تأکید میکند؛ اما تداوم این هدررفت، تناقضی جدی میان هشدارهای رسمی و عملکرد میدانی این مجموعه ایجاد کرده است.