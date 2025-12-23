\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u0645\u0627\u0647\u0648\u0627\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u062c\u0634\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u0627\u060c \u06a9\u0648\u062b\u0631 \u0648 \u0638\u0641\u0631\u06f2 \u0628\u0647\u200c\u0637\u0648\u0631 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0648\u0633\u062a\u0648\u0686\u0646\u06cc \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0645\u062f\u0627\u0631 \u0644\u0626\u0648 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0634\u062f.\n