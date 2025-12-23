پخش زنده
مراسم بزرگداشت چهارمین سالگرد ارتحال آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در مسجد امام حسن عسکری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام انصاریان مراسم چهارمین سالگرد ارتحال آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی که علما، فضلا و مردم دوستدار علم و فقاهت حضور داشتند آیت الله صافی گلپایگانی را عالمی برجسته و اسوه تقوا، فضیلت و مهدویت شناسی دانست و گفت: این مرجع عالیقدر در عین ساده زیستی، عمر پر برکت خود را صرف روشنگری و مرزبانی مبانی دین و حریم ولایت کرد.
وی افزود: وظیفه امروز طلاب و فضلا، حرکت در این مسیر نورانی و معرفی چنین شخصیتهای ارزشمندی به نسلهای آینده است.
آیتالله لطفالله صافیگلپایگانی (ره) از مراجع تقلید شیعه و از شاگردان آیاتعظام بروجردی (ره) گلپایگانی (ره) و عضو شورای استفتای این مراجع بود. عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای نگهبان، از مناصب سیاسی آیتاللهالعظمی صافیگلپایگانی بود.
از این عالم مجاهد و انقلابی بیش از صد اثر فارسی، عربی و انگلیسی چاپ شده است. برخی از آثار و تألیفات آیتالله صافیگلپایگانی (ره) جایزه کتاب سال ولایت و کتاب سال مهدویت را نیز بهدست آوردهاند. کتاب منتخب الاثر دربارهٔ امام مهدی (عج)، از آثار مشهور اوست که آن را به توصیه استادش آیتاللهالعظمی بروجردی (ره) نوشت.