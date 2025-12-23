به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام انصاریان مراسم چهارمین سالگرد ارتحال آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی که علما، فضلا و مردم دوستدار علم و فقاهت حضور داشتند آیت الله صافی گلپایگانی را عالمی برجسته و اسوه تقوا، فضیلت و مهدویت شناسی دانست و گفت: این مرجع عالیقدر در عین ساده زیستی، عمر پر برکت خود را صرف روشنگری و مرزبانی مبانی دین و حریم ولایت کرد.

وی افزود: وظیفه امروز طلاب و فضلا، حرکت در این مسیر نورانی و معرفی چنین شخصیت‌های ارزشمندی به نسل‌های آینده است.

آیت‌الله لطف‌الله صافی‌گلپایگانی (ره) از مراجع تقلید شیعه و از شاگردان آیات‌عظام بروجردی (ره) گلپایگانی (ره) و عضو شورای استفتای این مراجع بود. عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای نگهبان، از مناصب سیاسی آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی بود.

از این عالم مجاهد و انقلابی بیش از صد اثر فارسی، عربی و انگلیسی چاپ شده است. برخی از آثار و تألیفات آیت‌الله صافی‌گلپایگانی (ره) جایزه کتاب سال ولایت و کتاب سال مهدویت را نیز به‌دست آورده‌اند. کتاب منتخب الاثر دربارهٔ امام مهدی (عج)، از آثار مشهور اوست که آن را به توصیه استادش آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره) نوشت.

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی در ۱۲ بهمن، ۱۴۰۰ و در سن ۱۰۳ سالگی در قم درگذشت و طبق وصیتش در حرم حضرت امام حسین (ع) در کربلا خاکسپاری شد.