رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد کشورش با رشد اقتصادی بالای ۶ درصد و افزایش ۳۴ درصدی تجارت، پیشتاز رشد در کل منطقه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نیکلاس مادورو در تازهترین سخنرانی خود ضمن ارائه تصویری از وضع رو به بهبود اقتصاد ونزوئلا، به تشریح روابط پیچیده با آمریکا پرداخت و با ادبیاتی متفاوت خطاب به دونالد ترامپ به او توصیه کرد که به جای صرف وقت برای تغییر رژیم در ونزوئلا، به مشکلات داخلی آمریکا و شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر پرهیز از جنگ پایبند باشد.
مادورو با اشاره به گزارش تازه منتشر شده اکلاک (ECLAC) گفت: این همان نهادی است که قبلاً با دادههایش ما را مجازات میکرد اما امروز گزارش میدهد که ونزوئلا تنها کشوری در منطقه است که تجارتش ۳۴ درصد افزایش یافته و با رشد بیش از ۶ درصد موتور محرک اقتصاد آمریکای لاتین است.
وی تحریمها و فشارهای اخیر را آزمونی الهی خواند که باعث شد ونزوئلا از اقتصاد تکمحصولی نفت رها شود و به سمت تنوع اقتصادی حرکت کند.
رئیسجمهور ونزوئلا با یادآوری گفتگوی تلفنی محترمانه خود با ترامپ در ۲۱ نوامبر، از اینکه رئیسجمهور آمریکا ۷۰ درصد سخنرانیهایش را به ونزوئلا اختصاص میدهد، انتقاد کرد.
مادورو گفت: هر رئیسجمهوری باید به کار کشور خودش برسد، مردم آمریکا علیه جنگهای بیپایان و تغییر رژیم رأی دادند، آقای ترامپ! اگر وقتتان را صرف دخالت در کشورهای دیگر کنید کارنامهتان خراب میشود، فکری به حال فقرای آمریکا، مسکن و اشتغال در کشور خودتان بکنید.
رئیس جمهور ونزوئلا برای اطمینان دادن به بازارهای جهانی، به قرارداد نفتی با شرکت آمریکایی شورون اشاره کرد و افزود: ما آدمهای جدی هستیم. وقتی قراردادی را امضا میکنیم، چه باران بیاید چه آفتاب بتابد، آن را اجرا میکنیم. قرارداد شورون دقیقاً کلمه به کلمه در حال اجراست، فراتر از هر اختلاف سیاسی که با واشنگتن داریم.
مادورو در پایان با دعوت از سرمایهگذاران چین، هند، اروپا و آمریکای جنوبی تأکید کرد: زمینهای ونزوئلا برای تولید و صادرات مواد غذایی ارگانیک آماده جذب سرمایه است و این یک بازی برد-برد برای همه خواهد بود.