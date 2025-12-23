پخش زنده
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش بهرهوری آب، اصلاح الگوی مصرف و حمایت دولت از کشاورزان و پرورشدهندگان ماهی برای عبور از بحران آب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سیدجمال موسوی در صحن علنی نوبت مجلس شورای اسلامیگفت: امروز موضوع آب در واقع موضوع اول کشور است و در تمام برنامههای توسعه، افزایش بهرهوری با کاهش سطح زیر کشت حتماً باید مدنظر قرار گیرد.
موسوی افزود: در حال حاضر بیشتر مناطق کشور با مشکلات جدی در زمینه کمبود آب مواجه هستند و تقریباً کل کشور در معرض تنش آبی است و ما با یک ناترازی در این حوزه مواجه هستیم. متأسفانه امروز بخش اعظمی از ذخایر آب کشور در بخش کشاورزی به دلیل مکانیزه نبودن به هدر میرود و آبیاری غرقابی و عدم جایگزینی آن با روشهای نوین، بهخصوص قطرهای، سالانه میزان زیادی از آب را هدر میدهد، بنابراین نیاز به استفاده از روشهای نوین آبیاری وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: امروزه به دلیل کمبود بارندگی، بسیاری از چشمهها و قناتها در حوزه انتخابیه بنده یا خشک شدهاند یا با کمآبی مواجه هستند و متأسفانه بسیاری از مراکز صنعتی نیز برای تأمین آب مورد نیاز خود از این منابع استفاده میکنند.
موسوی گفت: امروز نحوه استفاده از آب، بهویژه در بخش کشاورزی و آبپروری، باید مدنظر قرار گیرد و لازم است به مکانیزه کردن نحوه استفاده از آب، بهخصوص در مزارع پرورش ماهی و میان کشاورزان عزیزی که با تنش آبی شدید مواجه هستند، توجه ویژه شود.
وی افزود: توجه ویژه دولت به پرورشدهندگان ماهی و کشاورزان در موضوع آبپروری با ارائه تسهیلات ارزانقیمت مقدور است و توصیه میشود برای عبور از این بحران، تسهیلات ارزانقیمت برای کشاورزان و پرورشدهندگان ماهی، بهخصوص در حوزه انتخابیه اینجانب ارائه شود.