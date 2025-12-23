پخش زنده
مدیر چند رسانهای مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزههای علمیه از فراخوان تولید کلیپ کوتاه در زمینه هوش مصنوعی در سه محور معارف اسلامی، شیعی و انقلابی خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر چند رسانهای مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزههای علمیه در حاشیه نشست خبری فراخوان تولید کلیپ کوتاه با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر مقابله با تهدیدهای دشمنان از طراحی سه محور معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی خبر داد و گفت: فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال میتوانند آثار ۳۰ تا ۹۰ ثانیهای خود را در قالب کلیپهای خلاقانه به مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزههای علمیه ارسال نمایند.
حجت الاسلام رضا صادقیان خلاقیت، نوآوری، استناد علمی و دقت محتوایی را مهمترین معیار برای داوری آثار بیان کرد و افزود: ۳ منبع در محورهای سه گانه برای مطالعه داوطلبان در نظر گرفته شده که در سایت مرکز مطالعات پاسخگویی به شبهات دینی موجود میباشد.
حجت الاسلام صادقیان ترویج حقیقت گویی، ارتقاء سواد رسانهای، کشف و حمایت از استعدادهای هنری، پاسخگویی به سوالات و شبهات و استفاده هدفمند از فناوری نوین همچون هوش مصنوعی به ویژه برای نسل جوان در عرصههای دینی و فرهنگی را از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد دانست.
مدیر چند رسانهای مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزههای علمیه، از مهلت ارسال تولیدات خلاقانه چند رسانهای با محوریت استفاده از هوش مصنوعی در پاسخ به شبهات تا بیستم دی ماه خبر داد و افزود: علاقمندان میتوانند برای ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر به سایت jpb ۲.pasokhgo.oij مراجعه و یا با استفاده از بارکد حک شده در پوستر فراخوان در این جشنواره شرکت نمایند.