به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه هیئت قرآنی و حلقه صالحین شهید نسب‌زاده پیشکسوتان شهرستان رفسنجان در منزل پیشکسوت حاج اکبر موحدی برگزار شد.

این محفل معنوی با قرائت حدیث شریفه کساء توسط پیشکسوت حاج علی سرداری آغاز و در ادامه، صفحاتی از قرآن کریم تلاوت شد.

در بخش تفسیر و معارف قرآنی، حجةالاسلام صابری به تفسیر آیات صفحات ۴۶ تا ۵۰ قرآن کریم با محوریت موضوعات انفاق، پرهیز از ربا، اهمیت اخذ شاهد، نگاشتن قرارداد و رعایت عدالت در معاملات پرداخت و نکات کاربردی و تربیتی این آیات را برای حاضران تبیین کرد.

این جلسه با هدف تقویت انس پیشکسوتان با قرآن کریم و تعمیق معارف دینی در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد