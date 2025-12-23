به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان درخصوص قطع گاز آمده است؛ به اطلاع شهروندان شهرستان باوی می‌رساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستاهای، زویرچری، فلیحی، طلیعه حلاف، زویرخرامزه، و مرغداری گعیدی در روز یکشنبه ۷ دی ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکین درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.