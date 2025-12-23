رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: مرغ تولیدی خراسان شمالی بیش از نیاز است و تولیدات مازاد آن به استان‌های دیگر صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد زاده افزود: روزانه ۳۷ الی ۴۰ هزار جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان انجام می‌شود که با این وضعیت مشکلی در تامین مرغ در ماه رمضان و عید نوروز نخواهیم داشت.

وی گفت: در حالی که قیمت خرید مرغ در خارج از استان به ۱۵۲ هزار تومان رسیده است، جهاد کشاورزی خراسان شمالی نرخ خرید مرغ را از مرغدار ۸۸ هزار اعلام رده و این ماده پروتئینی با قیمت ۱۳۵۷۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود.

رییس جهاد کشاورزی استان گفت: با تامین نهاده دولتی مورد نیاز برای مرغداران و صدور مجوز فروش آزاد مرغ مازاد، درخواست مرغداران رسیدگی و نیاز آنان رفع می‌شود که این موضوع به جز با همراهی مرغداران امکانپذیر نبود.

محمد زاده خاطر نشان کرد: مصرف ماهیانه مرغ در خراسان شمالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه است که اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه مرغ در استان تولید می‌شود.