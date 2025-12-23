معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به تشدید آلودگی هوا در روز‌های اخیر، از شهروندان خواست تا حد امکان از تردد‌های غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به تداوم شرایط ناسالم هوا در استان، از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی و پرهیز از تردد‌های غیرضروری، در بهبود وضعیت آلودگی هوا همکاری کنند.

علی صفری در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز، با تأکید بر لزوم توجه جدی به هشدار‌های کارگروه اضطرار آلودگی هوا گفت: مصوبات این کارگروه با هدف حفظ سلامت عمومی و کاهش میزان آلاینده‌ها اتخاذ می‌شود و همکاری مردم در اجرای آنها نقش اصلی را دارد.

وی توصیه کرد گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از حضور طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و تمامی دستگاه‌های اجرایی نیز تمهیدات لازم برای کاهش ترافیک و مدیریت منابع آلاینده را در دستور کار قرار دهند.

صفری با بیان اینکه تداوم شرایط جوی پایدار موجب انباشت آلاینده‌ها شده است، افزود: مدیریت مصرف سوخت، استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی و نظارت مستمر بر واحد‌های صنعتی از جمله اقداماتی است که باید از سوی همه دستگاه‌ها و شهروندان جدی گرفته شود.