تدوین طرح جامع حمل و نقل تبریز و حومه
مدیر کل دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی گفت:طرح جامع حمل و نقل تبریز و حومه در دست تدوین است و اگر فرایندهای تصمیم سازی درست طی شود تصمیمات درست خروجی آن خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بابک رضی منش در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه با مسئولان استانی و شهری در خصوص حل مشکل ترافیک تبریز با بیان اینکه ترافیک شهری علیرغم حساسیت موضوع تاکنون حل نشده است و این موضوع تنها مختص ایران نیست بلکه در تمامی کشورهای دنیا وجود دارد گفت:پدیده ترافیکی از معضلات شهری و نیازمند تدبیر است و به نسبت افزایش جمعیت باید برنامههای مدونی شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه شما خبرنگاران نخبگان جامعه برای حل بسیاری از مشکلات هستید و حل مشکل ترافیک نیازمند فرهنگ سازی و آموزش است گفت:تک تک مردم در حل مشکل ترافیک میتوانند با حساسیت بخشی و آگاهی بخشی نقش اثرگذاری داشته باشند.
بابک رضی منش اظهار داشت:طرح جامع حمل و نقل تبریز و حومه در دست تدوین است و اگر فرایندهای تصمیم سازی درست طی شود تصمیمات درست خروجی آن خواهد بود.
روشنی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت:ترافیک معضل شهرهای بزرگ دنیا و به ویژه ایران است سال گذشته از نظر شدت ترافیک شهر تبریز در رتبه دوم کشور قرار داشت که طی امسال با بهبود شرایط به رتبه سوم رسیدهایم.
وی افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه امسال ما بود که ۲۸ هزار میلیارد تومان آن عمرانی و بخش اعظمی از ۲۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه توسعه بخش حمل و نقل است.
روشنی خاطرنشان کرد:در حال حاضر در شهر تبریز بیش از یک میلیون دستکاه خودرو تردد میکنند یعنی نسبت به افزایش سه برابری جمعیت از دهه ۸۰ بخش خودرو ۳۰ برابر افزایش داشته است.
سرهنگ جهانگیر جهانگیری رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی گفت:برای حل مشکل ترافیک باید در چندین بعد اقدام شود چرا که ترافیک تبریز در تراکم و تلفات نیز اثر دارد.
وی با بیان اینکه تبریز به گونهای است که امکان گسترش آن چنانی ندارد گفت:با ساخت پل و زیرگذر و روگذر ترافیک حل نمیشود بلکه فقط برای خودروها مسیر باز ساخته میشود اما اگر معابر ما به سمت جابجایی انسان پیش برود قطعا اثر گذار خواهد بود.
گفتنی است جلسه کارگروه تولید محتوای رسانهای استان با هدف تولید محتوای امید بخش در عرصه رسانهای آذربایجان شرقی و کمک به ارتقای سطح تولیدات رسانهای و حمایت از همکاران حوزه رسانه در تبریز برگزار شد.
در این جلسه اقدامات و برنامهها در حوزه ترافیک توسط خبرنگاران و نخبگان رسانهای استان بیان شد.