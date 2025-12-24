پخش زنده
تیم ملی فوتبال کشورمان در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، سه دیدار دوستانه در فیفادیهای پیش از این رقابتها برگزار خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رسانههای اروپایی، تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغاز جام جهانی، راهی اردوی تدارکاتی در اروپا میشود و در این اردو، سه بازی دوستانه بینالمللی را در برنامه خود دارد.
بر اساس شنیده ها؛ تا این لحظه برگزاری دیدارهای دوستانه ایران برابر تیمهای ملی تونس، اسکاتلند و پرتغال نهایی شده است.
طبق برنامهریزی انجامشده، شاگردان امیر قلعهنویی ابتدا به مصاف تیم ملی تونس خواهند رفت؛ دیداری که با هدف شبیهسازی بازی مقابل مصر در جام جهانی انتخاب شده است. در ادامه، تیم ملی ایران برای آمادهسازی به منظور تقابل با نیوزیلند، برابر تیم ملی اسکاتلند قرار میگیرد.
سختترین آزمون ایران در این اردو نیز دیدار مقابل تیم ملی پرتغال خواهد بود؛ مسابقهای که میتواند محک جدی برای ارزیابی شرایط فنی تیم ملی پیش از حضور در جام جهانی باشد.
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G با تیمهای بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است.