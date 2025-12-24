پخش زنده
بارش برف سنگین شهرستان تکاب را سفید پوش وکشاورزان را شکرگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بارش برف سنگین در تکاب که از ساعت ۳ بامداد آغاز شده بود بمدت ۳ ساعت متوالی تا ساعت ۶ صبح بارید و شهرستان تکاب را سفید پوش کرد.
بارش سنگین برف راه روستاها را برای ساعاتی مسدود و موجب کندی رفت و آمد شد
نیروهای راهداری و عوامل امدادی از نخستین لحظه بارش در جادهها و گردنهها مستقر و به امداد رسانی مسافران پرداختند
تردد در سطح شهر نیز به کندی صورت میگیرد و عوامل شهرداری مشغول نمک پاشی معابر اصلی داخل شهر هستند.
اما در این میان مردم و کشاورزان خوشحال از بارش برف سنگین از آستان حضرت باریتعالی استمرار این بارشها را خواستار شدند.