به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جریان معاملات سوم دی بازار بورس با افزایش تقاضا همراه شد و در همان ساعات ابتدایی معاملات بیش از ۸۰ هزار واحد رشد کرد.

تا این ساعت از معاملات، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان پول سرمایه‌گذاران حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شده و شاخص کل بورس به سطح ۴ میلیون و ۱۸ هزار واحد رسیده است.

همچنین شاخص هم‌وزن با رشد ۲۳ هزار واحدی در محدوده یک میلیون و ۱۲۴ هزار واحد قرار گرفت.خبر‌های مثبت از بودجه سال آینده به نفع صنایع بورسی و افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و تالار دوم از خبر‌های موثر بر بورس بوده است.