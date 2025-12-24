پخش زنده
کارشناس هواشناسی همدان از هوای نسبتا آرام استان تا اواسط هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی گفت: به نظر میرسد اواسط هفته آینده باز هم بارشهایی را به واسطه ریز موجهایی که کم دامنه هم هستند در استان شاهد باشیم که نتیجه آن بارشهای عمدتاً در سطح خفیف برای پارهای از مناطق استان میتواند باشد.
او افزود: صبح امروز تا حدودی از برودت هوا کاسته شده و گزارشهایی از افزایش ابرها در بخشهایی از استان همراه با بارشهای پراکنده و خفیف برف نیز شده است.
کارشناس هواشناسی همدان با بیان اینکه از فردا پنجشنبه عمدتاً آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و تا اوایل هفته آینده همین شرایط را داریم تاکید کرد: دماهای صبحگاهی حدود ۵ تا ۷ درجه سانتیگراد زیر صفر و دماهای روزانه هم حدود ۷ تا ۹ درجه سانتیگراد قابل پیشبینی است.
زاهدی تصریح کرد: صبح امروز همدان، فامنین، قهاوند و شیرینسو با منفی ۵ درجه سانتیگراد زیر صفرسردترین شهر استان بودهاند.