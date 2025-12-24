مدیرکل امور مالیاتی استان از رشد ۷۸ درصدی واریزی عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و روستا‌های استان زنجان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و همچنین روستا‌های فاقد دهیاری استان واریز می شود.

محمدی افزود: از در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، بیش از ۲ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری استان واریز شده است

این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان بوده، رشد ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد