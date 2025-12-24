به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر وقت امشب استان را تحت تاثیر عبور موج ضعیف بارشی نشان می‌دهد که سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و بارش‌های پراکنده به ویژه در نیمه شمالی و شرقی و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: از فردا تا روز شنبه جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود که در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در جاده‌های مواصلاتی و مناطق جنوب، جنوب غرب و مرکز و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان مورد انتظار است.

به گفته سبزه زاری؛ سامانه بارشی بعدی از روز شنبه استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۲۳.۸ و ایذه با دمای ۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۲۰.۹ و کمینه دمای ۷.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.