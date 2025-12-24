پخش زنده
امروز: -
معاون عمرانی استاندار سمنان گفت: مدیریت مصرف گاز و برق وارد مرحله جدیدی شده؛ با اجرای محدودیتهای هدفمند از قطعیها و تعطیلیهای ناخواسته جلوگیری میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، فرج الله ایلیات با اشاره به تشکیل نخستین جلسه کارگروه بهینهسازی مصرف سوخت استان گفت: تشکیل این کارگروه بر اساس تصمیمگیری هیات دولت و وزرا و ابلاغ وزارت کشور به استانها انجام شده و هدف آن مدیریت مصرف و تامین پایدار سوخت در شرایط کاهش دما است.
وی با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی افزود: سامانههای سرمایشی در روزهای آینده وارد کشور میشود و بر اساس برآوردها حدود ۲۲ درصد از مساحت کشور زیر پوشش برف قرار خواهد گرفت و اگرچه این بارشها مطلوب است، اما در عین حال دولت دغدغه تامین پایدار سوخت مردم را دارد.
به گفته ایلیات در این جلسه مقرر شد در گام نخست با هماهنگی اداره کل صنعت معدن و تجارت و شرکت های گاز ، آب و برق منطقهای و توزیع برق ، مدیریت محدودیتهای احتمالی انجام شود تا از تعطیلیها و قطعیهای ناخواسته جلوگیری شود.
ایلیات تصریح کرد: در صورت ضرورت اعمال تعطیلی یا قطعی این موضوع حتما با هماهنگی و اطلاع رسانی قبلی انجام خواهد شد تا کمترین مشکل برای مردم ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در بخش خانگی مشکلی وجود ندارد به وجود چالش های تامین حامل های انرژی در کشور اشاره کرد و از مردم استان سمنان درخواست میشود با توجه به سرمای هوا در مصرف گاز و برق صرفه جویی کنند .
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان افزود: ادارات استان موظف شدهاند پس از پایان ساعت کاری مصرف انرژی را به طور کامل کاهش دهند و بسیاری از ادارات نیز به سامانههای کنترل هوشمند مجهز هستند که مدیریت آن از طریق شرکت توزیع برق انجام میشود.
ایلیات ادامه داد: در خصوص بانکها نیز دستورالعملهای لازم ابلاغ شده و شهرداریها مکلف شدهاند ضمن حفظ امنیت میزان روشنایی پارکها را به حداقل لازم کاهش دهند و چراغهای غیر ضروری را خاموش کنند.
وی تاکید کرد: همکاری ادارات سازمانها شهرداریها دهیاریها و همراهی مردم در صرفه جویی مصرف گاز و برق نقش تعیین کنندهای در عبور از دوره سرمای شدید پیش رو دارد.