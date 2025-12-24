رویداد «تا ثریا» به مناسبت پرتاب سه ماهواره جدید ایرانی با محوریت فضا، ماهواره و فناوری‌های نوین برای کودکان و نوجوانان سراسر کشور برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد علمی‌فرهنگی که به همت کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران (کافنا) با همکاری سازمان فضایی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود،در دو بخش اصلی طراحی شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های نقاشی، پادکست و ساخت ماکت با موضوع فضا و ماهواره به نشانی kafna_ir۲@ در پیام رسان بله ارسال کنند و یا اصل نقاشی یا ماکت خود را به مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور تحویل دهند.

بر اساس این خبر، آثار منتخب رویداد ملی «تا ثریا» از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.

هم‌چنین در بخش ویژه این مسابقه، از علاقه‌مندان دعوت شده است فیلم‌های کوتاه یک‌دقیقه‌ای از حس و حال خود، خانواده و دوستان در لحظه در مدار قرار گرفتن سه ماهواره ایرانی در فضا تهیه و ارسال کنند.

رویداد «تا ثریا» با هدف تقویت خلاقیت علمی، ترویج فرهنگ فضایی، امیدآفرینی و آشنایی نسل نوجوان با دستاوردهای فضایی ایران برگزار می‌شود و تلاش دارد بستری برای بروز استعدادهای علمی و هنری کودکان و نوجوانان فراهم آورد.