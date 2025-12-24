به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ثبت نام آزمون EPT دی ماه ۱۴۰۴ از امروز چهارشنبه ۳ دی ماه آغاز و تا روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ادامه دارد.

این آزمون روز جمعه ۱۹ دی ماه هم زمان در شهر‌های تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان، کرج، یزد و ساری جمعا ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد.

تمام دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://ept.english.iau.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.