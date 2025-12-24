به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار سرمایه با راه‌اندازی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، مسیرهای جدیدی را برای حمایت از تولید در دستور کار قرار داده است؛ از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره و مس گرفته تا صندوق‌های ارزی متصل به کالا. در همین راستا، بورس کالا پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نقره را انجام داده است.

این صندوق‌ها با جذب سرمایه، علاوه بر فراهم‌کردن امکان سرمایه‌گذاری برای فعالان بازار، می‌توانند نقش مؤثری در تأمین مالی تولید نقره و صنایع وابسته ایفا کنند. گام بعدی در توسعه معاملات نقره نیز تسهیل تأمین مالی معادن فعال از طریق انتشار اوراق سلف استاندارد و تحویل نقره در قالب گواهی سپرده کالایی پیش‌بینی شده است.

جزئیات بیشتر در گزارش مریم فدایی؛