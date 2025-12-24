پخش زنده
امروز: -
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران از افزایش تعداد تولیدکنندگان فعال و رشد حجم معاملات نقره در بازار سرمایه خبر داد.
رحمان آراسته در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اهداف راهاندازی گواهیهای سپرده کالایی بیان کرد: هدف از راهاندازی این گواهیها، از جمله گواهی سپرده نقره، صرفاً توسعه ابزارهای مالی نبوده، بلکه حمایت مؤثر از تولید در دستور کار قرار داشته است.
مدیر توسعه بازار مشتقه شرکت بورس کالای ایران افزود: فعالیت بازار نقره با یک تولیدکننده آغاز شد و بهتدریج به چندین تولیدکننده گسترش یافت؛ بهگونهای که همین تولیدکنندگان خطوط تولید جدیدی را راهاندازی کردند. در ابتدای مسیر، حجم معاملات روزانه حدود ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم بود، اما امروز حجم معاملات به حدود ۲ تن در روز رسیده است.
آراسته با اشاره به نقش صندوقها در افزایش نقدشوندگی بازار نقره اظهار کرد: یکی از حلقههای تکمیلکننده این بازار، راهاندازی صندوقهای کالایی بود که با همکاری سازمان بورس و صدور مجوز فعالیت سه صندوق، نقدشوندگی بازار به شکل محسوسی افزایش یافت.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا تأکید کرد: ماهیت بازار بهگونهای است که بهصورت طبیعی بازیگران جدید را جذب میکند. در همین راستا، معادن جدید وارد بازار شدهاند و امکان طراحی ابزارهای مالی متنوع نیز فراهم است. بهعنوان نمونه، میتوان ابزار سلف نقره را طراحی کرد تا معادن از طریق فروش سلف، تأمین مالی انجام دهند و در سررسید، گواهی سپرده نقره به سرمایهگذاران تحویل شود.
وی ادامه داد: در ماههای ابتدایی، روزانه ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم نقره وارد بازار میشد، اما طی یک ماه اخیر این رقم به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلوگرم در روز افزایش یافته است. در حال حاضر، ۷ تا ۸ تولیدکننده در این بازار فعال هستند که همگی خطوط تولید و آزمایشگاههای جدیدی راهاندازی کردهاند و در نتیجه، یک بازار رسمی، شفاف و قانونی برای نقره در کشور شکل گرفته است.
آراسته همچنین از استقبال تولیدکنندگان جدید خبر داد و گفت: ۶ تا ۷ تولیدکننده جدید درخواست پذیرش دادهاند تا انبارها و کالاهای آنها در بورس کالا پذیرش شود که این موضوع نشاندهنده جذابیت و پویایی بازار نقره است.
وی در پایان با اشاره به جایگاه نقره در بازارهای جهانی گفت: نقره علاوه بر کارکرد سرمایهگذاری، در صنایع مختلف نیز کاربرد گستردهای دارد. کاهش عرضه جهانی نسبت به تقاضا موجب رشد قیمت جهانی نقره شده و همین موضوع به افزایش توجه سرمایهگذاران کمک کرده است. فرآیند صدور مجوز فعالیت نیز در کمتر از یک ماه انجام میشود.