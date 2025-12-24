پخش زنده
با آغاز اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی ایجرود، ۳ هزار و ۹۳۶ دانشآموز در ۶۸ مدرسه تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان ؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایجرود گفت : با آغاز اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی شهرستان ایجرود، ۳ هزار و ۹۳۶ دانشآموز در ۶۸ مدرسه تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.
سهرابی افزود : طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی از ابتدای آذرماه در شهرستان ایجرود آغاز شده و در حال حاضر مدارس پرجمعیت این شهرستان نیز تحت پوشش قرار گرفتهاند.
وی گفت : در قالب این طرح، ۲۱۰ هزار و ۷۰۰ پاکت شیر بهصورت هفتگی و در دو نوبت میان دانشآموزان توزیع میشود.
سهرابی افزود : هدف از اجرای این طرح، تقویت سلامت جسمی دانشآموزان و ترویج فرهنگ تغذیه سالم در مدارس عنوان شده است.