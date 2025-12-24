پخش زنده
مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان از انجام نخستین عمل جراحی برداشت تومور مخچه با موفقیت کامل در بیمارستان شهید دکتر قلیپور خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان گفت: برای نخستینبار، عمل جراحی برداشت تومور مخچه با موفقیت کامل در بیمارستان شهید دکتر قلیپور این شهرستان انجام شد.
علی حسینزاده گفت: یک بانوی ۶۴ ساله که پس از انجام جراحی چشم در شهرستان سقز دچار سرگیجه و اختلال تعادل شده بود، با مراجعه به اورژانس بیمارستان شهید دکتر قلیپور بوکان تحت بررسیهای تخصصی قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام معاینات اولیه و سیتیاسکن، وجود یک تومور خونریزیدهنده در ناحیه مخچه تشخیص داده شد و پس از بررسیهای تکمیلی و رد سایر علل احتمالی، بیمار بهعنوان کاندید جراحی معرفی شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان گفت: این عمل جراحی با تکیه بر توان علمی تیم جراحی، استفاده از تجهیزات پیشرفته و همکاری منسجم کادر درمان با موفقیت کامل انجام و تومور بهطور کامل از بدن بیمار خارج شد.
حسینزاده با بیان اینکه وضعیت عمومی بیمار رضایتبخش است، گفت: بیمار هماکنون تحت مراقبتهای پس از عمل قرار دارد و روند درمانی وی بهخوبی در حال پیگیری است.