به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ نهمین هفته فیلم و عکس آباده، با حضور اهالی هنر، فیلمسازی و علاقمندان به عکاسی، جمعی از مسئولان و قشر‌های مختلف مردم به کار خود پایان داد.

مسئول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده با بیان رشد صد درصدی تولید آثار نسبت به دوره قبل گفت: هنرجویان انجمن سینمای جوان آباده با ارسال بیش از ۱۵۰ اثر عکس و فیلم به دبیرخانه هفته فیلم و عکس نقش مهمی در تولید آثار هنری ایفا کردند.

غلامرضا حیدرپناه افزود: در این دوره ۱۵ فیلم از ۱۲ فیلمساز و ۲۴ عکس از ۱۴ عکاس به بخش پایانی، نمایش و اکران راه پیدا کردند.

حیدرپناه بیان کرد: هنرجویان انجمن سینمای جوان آباده در این دوره با تولید فیلم‌های کوتاه «تکرار، میلاد، ظهور دوم، بویاق، فروپاشی، رقیب، ردّ رِد، کشاورز خیابان، مداد سیاه و پیاز» و با فیلم‌های مستند و داستانی اکران شده در هفته فیلم و عکس آباده حضور یافتند.

رئیس انجمن سینمای جوان آباده گفت: برگزاری کارگاه‌های فیلمنامه نویسی، نورپردازی و عکاسی از جمله برنامه‌های هفته فیلم و عکس آباده بود.