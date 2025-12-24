پخش زنده
تیمهای ملوان بندرانزلی و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۶ فردا ۴ دی، در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چارچوب هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس دو تیم ملوان بندرانزلی و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۶ فردا در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم میروند.
پیام حیدری با کمکهای حامد صفایی، سعید باهنر و مسعود حقیقی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
امیر عرب براقی و محمد علی صلاحی هم کمک داوران ویدئویی این دیدار خواهند بود.