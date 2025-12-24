خوشحالی مردم لرستان در پی بارش رحمت الهی
فعالیت سامانه بارشی که از شب گذشته آسمان لرستان را فرا گرفته موجب طراوت طبیعت و خوشحالی مردم شده است.
این سامانه بارشی از شب گذشته آسمان استان را فرا گرفته و فعالیت آن همچنان ادامه دارد.
بارش برف ارتفاعات شهرستان خرمآباد و کمی بالاتر مناطق شرقی و شمالی به ویژه الیگودرز را سفیدپوش کرد.
آبگرفتگی معابر عمومی، ایجاد روانآبها، کولاک برف در گردنهها، لغزندگی جادهها و اختلال در تردد از مخاطرات این سامانه بود .
راهداران نیز به صورت شبانه روزی برای بازگشایی مسیرها و تردد آسان مسافران تلاش می کنند .