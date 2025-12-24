به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، موج جدید بارش باران در نیمه جنوبی و غربی لرستان و برف در نیمه شمالی و شرقی استان موجب لطافت هوا و خوشحالی مردم شد.

این سامانه بارشی از شب گذشته آسمان استان را فرا گرفته و فعالیت آن همچنان ادامه دارد.

بارش برف ارتفاعات شهرستان خرم‌آباد و کمی بالاتر مناطق شرقی و شمالی به ویژه الیگودرز را سفیدپوش کرد.