تالارهای بورس کالای ایران دیروز چهارشنبه ۳ دی ماه میزبان معامله ۳۱۸هزار و ۷۸ تن محصول بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دیروز ۱۱۴ هزار و ۲۸۹ تن مواد پلیمری، خاک روی و تختال در تالار حراج باز دادوستد شد.
در تالار صادراتی کیش ۹۳ هزار و ۵۱۳ تن محصول دست به دست شد.
۵۳ هزار و ۷۹۸ تن محصول در تالار صنعتی خریدار داشت.۴۴ هزار و ۷۰۰ تن میلگرد، ۸ هزار و ۸۸۸ تن ورق،۱۱۰ تن سیم و مفتول مسی از محصولات معامله شده در این تالار بود.
۳۶ هزار و ۳۱۷ تن مواد پلیمری، قیر، گوگرد و لوب کات در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی فروخته شد.
۱۲ هزار و ۵۶۰ تن سیمان در تالار سیمان فروش رفت.
تالار فرعی میزبان دادوستد ۷ هزار و ۶۰۱ تن محصول بود.
۳۰ دستگاه کامیونت فورس در تالار خودرو فروخته شد.