به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دیروز ۱۱۴ هزار و ۲۸۹ تن مواد پلیمری، خاک روی و تختال در تالار حراج باز دادوستد شد.

در تالار صادراتی کیش ۹۳ هزار و ۵۱۳ تن محصول دست به دست شد.

۵۳ هزار و ۷۹۸ تن محصول در تالار صنعتی خریدار داشت.۴۴ هزار و ۷۰۰ تن میلگرد، ۸ هزار و ۸۸۸ تن ورق،۱۱۰ تن سیم و مفتول مسی از محصولات معامله شده در این تالار بود.

۳۶ هزار و ۳۱۷ تن مواد پلیمری، قیر، گوگرد و لوب کات در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی فروخته شد.

۱۲ هزار و ۵۶۰ تن سیمان در تالار سیمان فروش رفت.

تالار فرعی میزبان دادوستد ۷ هزار و ۶۰۱ تن محصول بود.

۳۰ دستگاه کامیونت فورس در تالار خودرو فروخته شد.