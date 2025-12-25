\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u0628\u0627 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0634\u06cc\u0631 \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633\u00a0 \u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f9\u06f3\u06f6 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u06f6\u06f8 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u062a\u062d\u062a \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0