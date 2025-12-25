پخش زنده
۲۳/۵ میلیمتر بارندگی در موسالان شهرستان سردشت ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره هواشناسی شهرستان سردشت گفت: با فعالیت سامانه بارشی در این شهرستان، ارتفاع برف در شهر سردشت شش سانتیمتر و میزان بارندگی در روستای موسالان این شهرستان ۲۳/۵ میلیمتر گزارش شده است.
سیدمصطفی رحیمی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته میزان بارندگی در سردشت ۱۵/۵ میلیمتر، در شلماش ۱۶/۹ میلیمتر، در موسالان ۲۳/۵ میلیمتر و در گلکنک ۲۱/۷ میلیمتر به ثبت رسیده است.
رحیمی اظهارکرد: همچنین ارتفاع برف در شهر سردشت شش سانتیمتر، در موسالان ۲/۵ سانتیمتر و در شلماش چهار سانتیمتر گزارش شده است.
وی افزود: با پایان فعالیت این سامانه بارشی از بعدازظهر امروز، شرایط جوی تا روز جمعه پایدار خواهد بود.