به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ دشت نمدان اقلید که در روز‌های سرد سال بار‌ها پایین‌ترین دمای کشور را به خود اختصاص می‌دهد، به دلیل ویژگی جغرافیایی و اقلیمی، از جاذبه های سرمایی ایران محسوب می شود

کارشناسان، ارتفاع بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ متری از سطح دریا، کاسه مانند بودن دشت و شکل‌گیری پدیده استخر هوای سرد، نبود پوشش درختچه‌ای و جریان های هوای کوه و دشت را از دلایل سردی هوا در این دشت اعلام کرده‌اند.

دشت نمدان علاوه بر زمستان سرد، در برخی سال‌ها در فصل تابستان هم دمای زیر صفر را تجربه کرده است و به همین دلیل به عنوان یک پدیده اقلیمی کم نظیر در کشور شناخته می‌شود.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.