عنایت بخشی بازیگر پیشکسوت از بهبود حال خود خبر داد و آرزو کرد که بتواند به زودی در یک فیلم سینمایی بازی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این بازیگر با اشاره به اینکه حال جسمیش کمی بهبود پیدا کرده است، ابراز امیدواری کرد که با به دست آوردن سلامتی خود بتواند بار دیگر در سینما بازی کند.

عنایت بخشی بازیگر قدیمی سینما از مدتی قبل به دلیل عفونت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری شده و همچنان تحت مراقبت‌های ویژه درمانی است.

بخشی که سال گذشته دیپلم افتخار بازیگر نقش مکمل مرد را در جشنواره فیلم فجر کسب کرد، اخیرا فیلم شاه نقش به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائم مقامی را روی پرده داشت.

این بازیگر ۷۹ ساله بازی در فیلم‌های «سگ‌کشی»، «روز واقعه»، «ساحره»، «فریاد»، «مسافران»، «شکار»، «ترن»، «سناتور»، «سردار جنگل» و «آقای هالو» و سریال‌های، چون «امام علی (ع)»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «ولایت عشق»، «پلیس جوان»، «زیرتیغ» و «کلانتر» را در کارنامه کاری خود دارد.