مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین، از برگزاری نمایشگاه بانوان قزوین؛ از هنر تا کارآفرینی به مناسبت میلاد با سعادت امام علی (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بیدخام گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانوان استان، حمایت از تولیدات بومی و توسعه مشاغل خرد و خانگی، همزمان با ایام میلاد باسعادت امام علی (ع) در محل تئاتر شهر قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نمایشگاه، بانوان هنرمند و کارآفرین استان قزوین، محصولات و دستاورد‌های خود را در حوزه‌های متنوعی از جمله صنایع دستی، صنایع تبدیلی، تولیدات جهاد کشاورزی، فرش و گلیم، زیورآلات سنتی و دست‌ساز و همچنین سایر تولیدات مشاغل خرد و خانگی در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

وی با تأکید بر نقش اثرگذار بانوان در اقتصاد خانواده و جامعه اظهار داشت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصت مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات، ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تقویت روحیه خودباوری و کارآفرینی در میان بانوان فراهم می‌کند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: در حاشیه برگزاری نمایشگاه برنامه‌های شاد و مفرح ویژه خانواده‌ها و همچنین کارگاه‌های آموزشی کارآفرینی برای شرکت‌کنندگان برگزار خواهد شد.