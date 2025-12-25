به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ هادی کیانمهر گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر اینکه برخی واحد‌های صنفی در پوشش فروشگاه مواد غذایی و کالای دخانی اقدام به توزیع مواد مخدر می‌کنند، تیم‌هایی از ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان خرم آباد وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از بازرسی از محله‌های مورد نظر مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر و قرص روانگردان کشف شد.

فرمانده انتظامی خرم آباد گفت: در همین راستا ۷ واحد صنفی متخلف با دستور قضایی پلمب شد.

سرهنگ کیانمهر تاکیدکرد: طرح‌های مقابله‌ای با سوداگران مرگ همچنان با جدیت ادامه دارد.