بزرگداشت برای مرجعی آگاه

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۴- ۱۶:۰۸
رهبر انقلاب: آیت‌الله میلانی واقعاً احیاگر حوزه علمیه مشهد بود

دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیت‌الله العظمی میلانی با رهبر معظم انقلاب

برچسب ها: پیام رهبری ، آیت الله میلانی ، بزرگداشت ، رحلت
 