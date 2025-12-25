معاون جوانان جمعیت هلال احمر کشور گفت:در حال حاضر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار جوان در سراسر کشور عضو این جمعیت هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،عباسعلی محمدزاده در جمع مسئولان کانون‌های جوانان و دانشجویان مراغه گفت:جوانان و دانشجویان داوطلب بازوان توانمند هلال احمر در عرصه‌ها مختلف خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی اضافه کرد:دوره‌های مقدماتی هوش مصنوعی، کنگره جوانان، دادرس پیشرفته در زمینه آواربرداری، اسکان اضطراری برای داوطلبان جوان در کشور برگزار خواهد شد.

معاون جوانان و دانشجویی جمعیت هلال احمر کشور افزود: امسال دوره‌های آموزش هوش مصنوعی برای ۸۰۰ نفر و کنگره جوانان نیز با شرکت ۳۰۰ نفر برگزار خواهد شد.

محمد زاده گفت: آذربایجان شرقی از استان‌های فعال در زمینه آموزش ، خدمت رسانی و حوادث در کشور است.