عضویت بیش از ۳ میلیون جوان در جمعیت هلالاحمر کشور
معاون جوانان جمعیت هلال احمر کشور گفت:در حال حاضر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار جوان در سراسر کشور عضو این جمعیت هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،عباسعلی محمدزاده در جمع مسئولان کانونهای جوانان و دانشجویان مراغه گفت:جوانان و دانشجویان داوطلب بازوان توانمند هلال احمر در عرصهها مختلف خدمترسانی به مردم هستند.
وی اضافه کرد:دورههای مقدماتی هوش مصنوعی، کنگره جوانان، دادرس پیشرفته در زمینه آواربرداری، اسکان اضطراری برای داوطلبان جوان در کشور برگزار خواهد شد.
معاون جوانان و دانشجویی جمعیت هلال احمر کشور افزود: امسال دورههای آموزش هوش مصنوعی برای ۸۰۰ نفر و کنگره جوانان نیز با شرکت ۳۰۰ نفر برگزار خواهد شد.
محمد زاده گفت: آذربایجان شرقی از استانهای فعال در زمینه آموزش ، خدمت رسانی و حوادث در کشور است.