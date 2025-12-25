امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۱۰/۰۴

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۴- ۲۲:۱۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
سه شنبه نظارتی مجلس با حضور تیم اقتصادی دولت
سه شنبه نظارتی مجلس با حضور تیم اقتصادی دولت
۱۴۰۴-۱۰-۰۲
ایران جوان ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ایران جوان ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۴۰۴-۱۰-۰۱
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۴۰۴-۱۰-۰۲
حضور موفق بخش خصوصی در صنعت فضایی
حضور موفق بخش خصوصی در صنعت فضایی
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
خبرهای مرتبط

بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

ماندگاری روایت اقتدار کشور در قاب هنر

باغ کتاب تهران، نمایشگاه کتاب ۳۶۵ روزه

نمایشگاه «بر شانه‌های اشک» افتتاح شد

بقایی: دیپلماسی فرهنگی بستری برای انسجام انسانی در جهان متلاطم است

پیام قدردانی سپاه از تولید «پسران هور» و «مجنون»

جایگاه کمدی در پرده نقره ای کجاست؟

برچسب ها: هنر و سینما ، هنر هفتم ، وزارت ارشاد ، وزیر ارشاد ، بازیگر
 