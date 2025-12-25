مدیرکل ثبت احوال لرستان از مهرداد حیدرزاده و سهراب ایمان به دلیل اهدای مستمر خون قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی سوری با حضور در محل کار آقایان مهرداد حیدرزاده و سهراب ایمان در خبازی از آنها به دلیل اهدای مستمر خون قدردانی کرد و گفت: کشور روزانه به هزاران واحد خون نیاز دارد و این نیاز تنها با مشارکت مردم تأمین می‌شود.

وی افزود: در لرستان بخش قابل توجهی از خون مورد نیاز توسط اهداکنندگان مستمر تأمین می‌شود.

به گفته مدیرکل انتقال خون لرستان، از مجموع ۶۲ هزار اهداکننده خون در استان، حدود ۹ هزار نفر معادل ۱۵ درصد، مشاغل کارگری دارند که با وجود بسیاری مشکلات فداکاری می‌کنند و با اهدای خون به انسان‌ها جانی دوباره می‌بخشند.