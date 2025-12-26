پخش زنده
صادرات کالا از گمرکات آذربایجان غربی امسال از لحاظ وزنی ۳۶ درصد و از لحاظ ارزشی ۵۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، ناظرگمرکات آذربایجان غربی گفت: میزان محمولههای صادراتی در ۹ ماهه گذشته امسال ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار بوده که از لحاظ وزنی ۳۶ درصد و از لحاظ ارزشی ۵۰ درصد افزایش داشته است.
خالد جنگجو افزود: درآذربایجان غربی ۹ گمرک به عنوان مبادی تجاری صادرات و واردات کالا فعالیت میکنند.
وی تصریح کرد: شمش فولادی، لولههای آهنی، شمش کاتد، مفتول مسی و محصولات پتروشیمی عمده کالاهای صادراتی هستند.
ناظرگمرکات آذربایجان غربی اظهارداشت: در ۹ ماهه امسال میزان واردات از محل قانون ساماندهی تجارت مرزی یا رویه کولبری بیش از هزار درصد از لحاظ وزنی و ۳۶۰ درصد ازلحاظ ارزشی افزایش داشته است.
جنگجو اضافه کرد: میزان واردات دراین مدت به میزان ۹۲۰ میلیون دلار بوده که از این مقدار ۶۳ میلیون دلار سهم کوله بری بوده است.
وی تأکید کرد: کشورهای عراق، ترکیه و امارت عمده مقصد صادرات کالا از مرزهای آذربایجان غربی بودند.
ناظرگمرکات آذربایجان غربی گفت: امسال بیشترین میزان صادرات در مرزهای آذربایجان غربی از گمرکات ارومیه، پیرانشهر و بازرگان بوده است.