براساس اعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب زنجان شبکه آب اهالی محترم شهرک قدس، سعدی شمالی و مجتمع ادارات فردا از ساعت ۱۰ الی ۱۴قطع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ براساس اعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب زنجان شبکه آب اهالی محترم شهرک قدس، سعدی شمالی و مجتمع ادارات فردا از ساعت ۱۰ الی ۱۴قطع خواهد بود.

به اطلاع مشترکین محترم شهرک قدس، سعدی شمالی و مجتمع ادارات می‌رساند بعلت فعالیت عمرانی در تقاطع ارتش و نیاز به جابجایی شبکه آبرسانی، آب مناطق یاد شده در روز شنبه ۶ دیماه از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با افت فشار یا قطع آب مواجه خواهد شد.