امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

دشت نمدان، سردترین نقطه ایران

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۵- ۱۶:۴۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
سه شنبه نظارتی مجلس با حضور تیم اقتصادی دولت
سه شنبه نظارتی مجلس با حضور تیم اقتصادی دولت
۱۴۰۴-۱۰-۰۲
حضور موفق بخش خصوصی در صنعت فضایی
حضور موفق بخش خصوصی در صنعت فضایی
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۴۰۴-۱۰-۰۲
ظرفیت پهلوگرفته در اقتصاد دریامحور
ظرفیت پهلوگرفته در اقتصاد دریامحور
۱۴۰۴-۱۰-۰۲
خبرهای مرتبط

دشت نمدانِ اقلید سرزمین سرما

دمای هوا در شمال فارس به منفی ۲۷ درجه رسید

برچسب ها: سردترین نقطه کشور ، استان فارس ، وضعیت آب و هوای کشور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 