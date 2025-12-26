با افتتاح ۵ بازار میوه و تره بار جدید؛
تهران دارای ۳۱۵ بازار میوه و ترهبار میشود
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران از افتتاح پنج بازار میوه و تره بار در پایتخت فردا همزمان با صد و نود و هفتمین پویش امید و افتخار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مهدی بختیاری زاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، با بیان اینکه فردا همزمان با صد و نود و هفتمین پویش امید و افتخار، پنج بازار میوه و تره بار در مناطق ۵، ۱۴ و ۲۰ به بهرهبرداری خواهد رسید، گفت: بیش از ۶۳ میلیارد تومان برای اجرای این طرحها هزینه شده است.
وی با بیان اینکه عرصه این بازارها در مجموع پنج هزار و ۷۲۶ مترمربع و اعیان آن سه هزار و ۱۳۴ متر مربع است، گفت: بازار بهاره واقع در بزرگراه آبشناسان، جنت آباد مرکزی، خیابان سید خندان و بازار شهید صالحی در بلوار آیت الله کاشانی، خیابان الهی، خیابان دانش در خدمت شهروندان منطقه پنج خواهند بود. در این دو بازار علاوه بر عرضه میوه و ترهبار، نانوایی نیز پیشبینی شده است.
بختیاری زاده با اشاره به بهرهبرداری از بازار شهید شجاعی در بزرگراه بسیج، خیابان شهید فهمیده در منطقه ۱۴، یادآور شد: در منطقه ۲۰ نیز بازار ملک آباد در میدان مادر، خیابان غیبی، تقاطع خیابان خزایی و محمودزاده و بازار قشقایی در شهرری، بلوار قمی همزمان با پویش امید و افتخار به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: با افتتاح این پنج بازار تعداد میادین و بازارهای میوه و ترهبار پایتخت به ۳۱۵ بازار افزایش مییابد.