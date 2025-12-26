به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تشییع پیکر حاجیه خانم ربابه حاج کاظمی مادر شهید حسین حسینی کرمجگانی امروز در روستای کرمجگان برگزار شد.

پیکر پاک این مادر شهید عصر امروز از مسجد جامع روستای کرمجگان تشییع و در جوار فرزند شهیدش در گلزار شهدای این روستا آرام گرفت.

شهید حسین حسینی کرمجگانی سال ۱۳۶۱ در سن ۱۷سالگی و در عملیات بیت المقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

