مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصدی عملیات ساخت ۳۶ کیلومتر در محور زاهدان - بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی پارسی در جریان بازدید استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مدیران استانی از روند اجرای پروژه بزرگراه زاهدان–بیرجند افزود: در حال حاضر ۳۶ کیلومتر از بزرگراه در این مسیر در حال ساخت است که برای تکمیل پروژه و پرداخت مطالبات پیمانکاران به اعتباری بیش از هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

وی افزود: در صورت تامین به‌موقع اعتبارات مورد نیاز تا پایان سالجاری ۳۰ کیلومتر از این بزرگراه به بهره‌برداری خواهد رسید که این موضوع نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد، کاهش سوانح جاده‌ای و تسهیل حمل‌ونقل ایفا می‌کند.

وی تاکید کرد: در این راستا ساخت ۳۰۴ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در شمال سیستان و بلوچستان در قالب ۱۵ کارگاه فعال راه‌سازی و با حضور بیش از ۲ هزار نیروی انسانی متخصص و بومی با جدیت تمام در حال اجرا هستند و حتی در روز‌های تعطیل نیز عملیات عمرانی بدون وقفه ادامه دارد.