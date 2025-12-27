در نخستین جشنواره ملی ترجمان دانش در علوم پزشکی، مقاله علمی دکتر نازیلا نژاد دادگر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با عنوان «بررسی تأثیر مداخله آموزشی همسالان بر نحوه حمل کوله‌پشتی در دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه اردبیل» موفق به کسب رتبه دوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در نخستین جشنواره ملی ترجمان دانش در علوم پزشکی، مقاله علمی دکتر نازیلا نژاد دادگر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با عنوان «بررسی تأثیر مداخله آموزشی همسالان بر نحوه حمل کوله‌پشتی در دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه اردبیل» موفق به کسب رتبه دوم شد.

این جشنواره با هدف ترویج ترجمان دانش و کاربردی‌سازی یافته‌های پژوهشی در حوزه علوم پزشکی برگزار شد و آثار برگزیده پس از داوری تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گواهی این موفقیت علمی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، به پاس کیفیت علمی، نوآوری و اثربخشی این پژوهش به پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اعطا شده است.