به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی اعلام کرد: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی تا اواسط هفته، گذر متناوب امواج موجب ابری شدن آسمان استان خواهد شد و در برخی مناطق بارش‌های پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: ناپایداری‌ها از فردا یکشنبه تا صبح دوشنبه شدت بیشتری خواهد داشت.

به گفته کارشناس هواشناسی، همچنین طی دو روز آینده به دلیل انباشت آلاینده‌ها، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهر‌های صنعتی و پررفت‌وآمد استان وجود دارد.

به گفته کارشناس هواشناسی، هوای سرد همچنان در استان ماندگار خواهد بود.