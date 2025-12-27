به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه پاسداران ناحیه لنگرود و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لنگرود با دکتر مرتضی علی‌نیا، پژوهشگر بسیجی و استاد دانشگاه، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، بر اهمیت نقش پژوهشگران متعهد و انقلابی در پیشبرد علمی کشور تأکید شد و آخرین دستاورد‌های پژوهشی دکتر علی‌نیا در حوزه فناوری و رباتیک مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین همکاری‌های علمی و پژوهشی صورت‌گرفته در زمینه ساخت سامانه‌ها و تجهیزات رباتیک با معاونت علمی و پژوهشی سپاه ناحیه لنگرود به‌عنوان نمونه‌ای موفق از تعامل دانشگاه و نهاد‌های انقلابی، تشریح شد.

سرهنگ پاسدار علی مهدی پور فرمانده سپاه پاسداران ناحیه لنگرود در این دیدار، پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور را از نیاز‌های اساسی کشور دانست و حمایت از نخبگان علمی بسیجی را از اولویت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه لنگرود برشمرد.

دکتر محمد خوشحال رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لنگرود نیز با اشاره به ظرفیت‌های بالای دانشگاه آزاد اسلامی بر توسعه همکاری‌های مشترک علمی و پژوهشی تأکید کرد.

در پایان به پاس زحمات چندین ساله این پژوهشگر بسیجی با اهدا لوح سپاس از وی قدردانی شد.