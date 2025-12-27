پخش زنده
با ورود سامانه بارشی به خوزستان، بارش باران شهرهای مختلف استان را فرا گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، از روز گذشته سامانه بارشی وارد استان شده است و علاوه بر بارش باران موجب لطافت هوا و خوشحالی مردم و کشاورزان شد.
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته میزان بارش در هندیجان ۱.۴، امیدیه یک، ایذه ۰.۵، ماهشهر ۰.۳، آغاجاری و شادگان ۰.۱ میلی متر به ثبت رسید.
محمد سبزه زاری افزود: براساس نقشههای هواشناسی، تا روز سه شنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار دارد.