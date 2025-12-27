شاخص کل بورس تهران ششم دی با افزایش ۷۰ هزار و ۸۰۰ واحدی معادل ۱.۷۶ درصد، در سطح ۴ میلیون و ۹۹ هزار واحد ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۵ هزار و ۷۸۹ واحدی معادل ۱.۴۰ درصد، به سطح یک میلیون و ۱۴۲ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در بازار امروز به بیش از ۲۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید که بیشترین میزان در هفته‌های اخیر است.

امروز بازار سرمایه در ابتدای معاملات با افزایش تقاضا در همه گروه‌ها همراه شد، در نیمه دوم کمی عرضه‌ها در بازار بویژه در نماد‌های خودرویی افزایش یافت و در مجموع، بیش از ۷۰ درصد نماد‌ها بازدهی مثبت را ثبت کردند.

در معاملات امروز، بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد که این رقم در مقایسه با روز معاملاتی گذشته افزایش داشت.

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه محصولات شیمیایی اختصاص یافت و در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.